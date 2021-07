La Piazza Comune ha una nuova presidente: è Marta Michelis

La Spezia - Nuova fase per l'associazione civica spezzina. A conferma che il metodo rimane quello di una rituale condivisione delle cariche, il nuovo ruolo di Presidente, con voto unanime del Consiglio Direttivo, verrà rappresentato da Marta Michelis, che aveva aderito alla Piazza Comune proprio attraverso il corso di formazione organizzato tra il 2019 e il 2020.

Il direttivo ringrazia Filippo Lubrano per l'attivita svolta. “Il lavoro dei 10 tavoli tematici e la presentazione del Manifesto per La Spezia 2030 – afferma Filippo - sono il segno tangibile del buon lavoro svolto da tutti noi e sono certo che Marta saprà valorizzare tutto questo”. “L'intuizione della Piazza Comune – dice Milo Campagni, il fondatore dell'associazione - è venuta ad un vecchietto come me, nato nel 1964, oggi lanciamo una Presidente nata 30 dopo il

sottoscritto. Il modo migliore per guardare al futuro di questa città e più in generale di questo territorio”. "Più che la nuova Presidente mi sento la portavoce – dice Marta Michelis - qui il lavoro di gruppo è metodo consolidato e nei prossimi mesi vinceremo la sfida di riportare tanta gente e soprattutto i giovani ad occuparsi della cosa pubblica”.

Fin dalla prima settimana di settembre è previsto l'inizio di un ciclo di iniziative aperte a tutti.