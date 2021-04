La Lega sul militare egiziano: "Pucciarelli non c'entra niente"

La Spezia - “Sulla vicenda del militare tornato in Egitto dopo essere stato accusato di una tentata violenza sessuale ai danni di una nostra concittadina, Rifondazione Comunista ha tirato in ballo a sproposito il sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli commentando la fuga di un militare egiziano accusato di tentata violenza sessuale. Gli esponenti di Rifondazione farebbero bene a informarsi meglio: le trattative per la cessione delle unità navali non competono al ministero della Difesa, ma a quello degli Esteri, ben rappresentato al Governo da sinistra e Cinque Stelle. Inoltre la sorveglianza del presunto autore di un episodio di violenza sessuale nonché il suo processo sono in capo al ministero degli Interni e a quello della Giustizia".

Lo afferma in una nota Lorella Cozzani, vicecapogruppo della Lega in consiglio comunale, che aggiunge: “Rifondazione deve avere una morbosa passione di citare ad ogni occasione il sottosegretario Pucciarelli, ma in questo caso non ha considerato che queste trattative competono all’Autorità nazionale - UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), un ufficio che fa capo al ministero degli Esteri. Invitiamo quindi Rifondazione ad informarsi prima di parlare a sproposito, soprattutto quando si commentano vicende delicate come un tentativo di violenza sessuale ai danni di una nostra giovane concittadina”.