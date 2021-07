La Città intelligente si presenta: "Faremo una lista civica per le prossime amministrative"

La Spezia - È nata l’associazione culturale La Città intelligente (LCi) che si pone l’obiettivo di generare il progetto di una “Città migliore per una vita migliore”. I “contenitori” da riempire sono quelli per una città sicura, semplice, sostenibile ed efficiente. "La “nostra” Città - afferma Laura Porcile, neo-presidente dell’Associazione - deve essere il centro dello sviluppo economico sostenibile e deve dare risposte ai cittadini, si deve riappropriare del suo rapporto con il mare, deve essere centrale nel mondo per la nautica e la logistica e nel Mediterraneo per i pescherecci, deve avere un circuito

museale integrato a partire dal Museo navale e dalla propria storia di Città dei fari e della cultura d’impresa, deve mettere a sistema le manifestazioni a partire dal Festival della marineria e del Premio del Golfo".



"Il nostro programma, e su questo chiediamo contributi e apriremo un confronto, riguarderà anche - continua la Presidente di LCi - il decoro urbano, la rigenerazione urbana e la mobilità, veri biglietti da visita di una città, gli edifici scolastici, i presidi sanitari, la digitalizzazione, l’efficienza energetica degli immobili, la rete delle piste ciclabili da aumentare e da mettere in sicurezza, il water front, la mobilità dei giovani, l’università, le imprese e il commercio da rilanciare, il turismo sostenibile, il ciclo dei rifiuti, i rapporti della PA con i cittadini, le tasse locali. L’ambizione - chiude Porcile - è quella di avere un cruscotto che tenga monitorato in tempo reale l’andamento demografico della nostra città, l’età media, il numero degli occupati, la mobilità in/out dei giovani, il numero dei laureati e la migrazione sanitaria perché sì, quello che vogliamo realizzare è un vero e proprio programma elettorale per le prossime elezioni amministrative e senza infingimenti da questa associazione culturale nascerà una lista civica che proporrà il nostro

lavoro al voto dei Cittadini".