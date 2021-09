La Città intelligente: "No al turbogas è ideologico, i dati ci danno ragione"

La Spezia - "Sembra che le prese di posizione riguardo il no fermo da parte di Comune e Regione Liguria sulla conversione di Enel da carbone a gas non siano state ascoltate. Si sta infatti, finalmente avanzando a grandi passi verso l’autorizzazione del Ministero della transizione ecologica". Così Laura Porcile, portavoce del movimento La Città intelligente, che ha sempre sostenuto che questa sarebbe stata l’unica soluzione possibile: "Ora questa via è supportata anche da i dati del Direttore del dipartimento ambiente e salute che dicono che questa conversione comporterà un notevole calo degli impatti ambientali (ben al di sotto dei limiti di legge), specialmente quelli atmosferici e quindi sulla popolazione. La disposizione di un monitoraggio epidemiologico, poi, sarà un ottimo presidio. Siamo particolarmente attenti all’ambiente ma abbiamo un occhio ragionevole verso il progresso e l’economia del nostro paese e se questa scelta se verrà definitivamente approvata sarà sicuramente un primo passo verso un “studiamo, parliamone e informiamoci” al posto di un no ideologico e strumentale solo per partito preso".