L'ex presidente della Provincia Cozzani nominato vice commissario provinciale di Forza Italia

La Spezia - Forza Italia La Spezia ha individuato il vice commissario provinciale nella persona di Giorgio Cozzani, già presidente della Provincia della Spezia e per dieci anni sindaco di Follo. Nanni Grazzini lo accoglie con grande entusiasmo: "Un uomo capace e con dei valori importanti, al quale mi legano profonda amicizia e stima. Abbiamo condiviso un percorso politico, già dai tempi della Democrazia Cristiana: Giorgio è storicamente legato a Forza Italia sin dal 1994 e sono convinto che ci darà una grande mano per far crescere il partito nel territorio". Il nuovo vice fa eco al commissario provinciale azzurro: "Lo ringrazio per la fiducia e la stima, ovviamente reciproca: so bene che sarà un lavoro di ricostruzione molto impegnativo ma anche stimolante. La partenza è ottima, ho già avuto modo di apprezzare un gruppo di giovani competenti e motivati alla guida dei vari dipartimenti. Con Nanni abbiamo vissuto anche gli anni della sua presidenza allo Spezia Calcio: all'epoca ero sindaco di Follo e, in piena sinergia, siamo riusciti a dare una casa alle Aquile, un concreto passo avanti per la squadra della nostra città, che ancora oggi si allena in quel centro sportivo. Uno spirito di collaborazione fattuale che ci guiderà anche in questa nuova esperienza". Soddisfazione anche per il commissario cittadino Francesco Sergiampietri: "Giorgio è un vero professionista della politica, sarà per noi un valore aggiunto".