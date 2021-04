Ivani in visita al Sant'Andrea: "Ospedale all'avanguardia"

La Spezia - “Questa mattina come Assessore alla Sanità ho visitato i reparti del nostro Ospedale Sant’Andrea di Radiologia, Cardiologia e Infettivologia. È stato un piacere portare i saluti dell’amministrazione e ringraziare il personale dei reparti per il grande lavoro svolto e che continua a svolgere. In tutti i reparti ho potuto constatare come il nostro nosocomio sia all’avanguardia nelle attrezzature e vedere un personale davvero qualificato è un punto d’orgoglio". Lo afferma l'esponente della giunta Peracchini Filippo Ivani, che prosegue: "Sarà importante avviare un processo di assunzione di un nuovo personale perché quello che ho potuto constatare, anche durante la visita di altri reparti nelle scorse settimane, che il problema principale sia il sottodimensionamento e questo creare un grande sforzo in più al personale presente e non sfruttare a pieno le potenzialità delle attrezzature. Purtroppo, le scelte politiche degli ultimi 30 anni non hanno portato a creare quel cambio generazionale fondamentale per soddisfare il fabbisogno degli ospedali.

Con il Primario del reparto infettivi Dott.ssa Artioli abbiamo potuto conoscere i primi positivi risultati degli anticorpi monoclonali e questo potrebbe portare ad un minore ospedalizzazione, con la conseguenza di minor costi a carico della Sanità pubblica.

Nelle prossime settimane continuerò ad incontrare i primari dei vari reparti per conoscere tutti i punti forza, conoscere le problematiche presenti e i progetti di prevenzione che possiamo portare avanti in sinergia con l’amministrazione comunale”.