Ivani: "Restart Liguria: il piano di rilancio del sistema sanitario ligure"

La Spezia - “Come assessore alla Sanità di Spezia ho partecipato alla presentazione del progetto Restart Liguria organizzato a Genova dall’assessorato regionale alla Sanità alla presenza del presidente Toti, dei direttori delle Asl e degli Ospedali per il rilancio del nostro sistema sanitario dopo le contrazioni dovute alla pandemia.

Un progetto davvero ottimo che vuole far riprendere le operazioni chirurgiche arretrate e accumulate durante il Covid 19; accelerare e accrescere a pieno regime tutte le attività sul territorio ligure no-Covid durante il primo semestre 2022. Ridurre i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie ed evitare che i tempi di attesa si traducano in una fuga dei nostri pazienti verso altri sistemi sanitari regionali.

È stato interessante vedere una progettualità e una forte sinergia tra pubblico e privato con finanziamenti e snellimento della burocrazia per dare delle risposte ai nostri pazienti e ai professionisti.

Sarà molto importante anche la ripresa delle attività di screening oncologico e cardiologico: il Covid ha rallentato e in alcuni casi fermato queste attività e la ripresa è fondamentale. Come Assessore alla Sanità cercherò insieme ai primari di Asl 5 di organizzare delle giornate, utilizzando gli eventi sportivi, per far conoscere le potenzialità e l’importanza della attività di prevenzione.

Sono convinto che coinvolgendo le istituzioni, sindacati, medici, infermieri e associazioni si possa davvero parlare di ripresa, anche nel mondo sanitario no-Covid”.



Filippo Ivani

Assessore Sanità Comune La Spezia