Ivani: "Accolta la mia proposta di riorganizzazione di Oncologia"

La Spezia - “Ieri mattina, insieme al consigliere comunale Alessandra Mari, abbiamo visitato altri reparti dell’ospedale Sant’Andrea. Continuano le nostre visite ai vari padiglioni per ringraziare i medici, infermieri e gli operatori per i loro lavoro.

Nel reparto di Oncologia ho apprezzato come la riorganizzazione degli spazi, che avevo proposto mesi fa, sia stato accolto e questo ha permesso di smontare la tenda esterna e di dare ai pazienti una sala d’attesa consona all’interno dell’ospedale. Insieme al Primario Dott. Aschele, che ringrazio per la sua ospitalità e professionalità, abbiamo convenuto come sia necessario continuare con la riorganizzazione dei vari ambulatori per permettere di avere un reparto di Oncologia ben organizzato.

Abbiamo visitato anche il reparto di Rianimazione Terapia Intensiva, che in questo periodo di pandemia è stato sempre in prima linea. Ho apprezzato le parole e i dati sul corso di questa pandemia. Attualmente la Terapia intensiva del Sant’Andrea è Covid free e i numeri dimostrano un netto miglioramento sul numero di contagiati. Tutti gli sforzi fatti dagli operatori sanitari in questo periodo non devono essere sprecati e continuare a rispettare le regole è fondamentale.

Poter rappresentare, come Assessore alla Sanità, un personale sanitario così efficiente è un motivo di orgoglio e di grande responsabilità: sono a loro completa disposizione per qualsiasi necessità e mi farò carico di portare le loro istanze nelle sedi competenti.”



Assessore Sanità

Filippo Ivani