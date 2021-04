Italia viva, Psi e Più Europa celebrano la Liberazione portando fiori a Migliarina

La Spezia - Ieri pomeriggio alle 18.30 Italia viva, Psi e Più Europa hanno celebrato la Liberazione dal nazifascismo portando fiori al Monumento ai Migliarinesi in piazza Concordia.

"Abbiamo scelto questa data e questa ora perché, compatibilmente con il coprifuoco - affermano in una nota -, sono quelle che ricordano la tradizionale e certo non sostituibile fiaccolata di Migliarina. In un momento in cui non ci è dato celebrare come da tradizione la Liberazione da cui è nata la nostra Repubblica e la nostra democrazia pensiamo che sia doveroso compiere un piccolo gesto altamente simbolico per rendere onore alla memoria di chi, con il proprio coraggio e il proprio sacrificio, ha permesso al popolo italiano di riconquistare libertà e dignità. Oggi quel coraggio ci può ispirare in un momento tanto difficile che pone l’umanità di fronte a sfide inedite. E siccome ritrovarsi attorno a quei valori anche oggi è così fondamentale, l’auspicio è che l’amministrazione comunale preveda, non appena sara possibile, festeggiare il 25 aprile in forma solenne e aperta a tutta la città, a partire dalle giovani generazioni per rinnovare quel patto di cittadinanza di cui le donne e gli uomini della Resistenza ci hanno fatto dono. Evviva il 25 aprile, evviva la Resistenza!".