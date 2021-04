Italia viva, Psi e Più Europa: "Tutti insieme per un programma di centro sinistra per la città"

La Spezia - "Noi, rappresentanti di forze che si radicano, tutte, nella tradizione politica riformista, facciamo appello perché, senza indugi, si proceda alla stesura di un programma di governo del centrosinistra per la città". E' quanto si legge in una nota firmata dalle sezioni provinciali di Italia viva, Psi e Più Europa Liguria di Levante che prosegue: " È sotto gli occhi di tutti il fallimento del centrodestra al governo, tra immobilismo, nevrastenie e mancanza di ogni visione di futuro. È necessaria, per questo, una alleanza ampia tra tutte le forze del centrosinistra che superi le divisioni e che si dia un programma condiviso e chiaro, che sia capace di fare sponda per tutte quelle tensioni civiche che attraversano la nostra comunità".