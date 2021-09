Istituti superiori, Ponzanelli fa il punto degli interventi fatti

La Spezia - "In ordine di tempo al via i lavori alla sede del Provveditorato agli studi e a fine anno i lavori di adeguamento sismico dell’ istituto Sauro- Cappellini e sua copertura.



Al momento del mio insediamento, alcuni degli interventi che oggi vediamo quasi completati erano in fase di richiesta di finanziamento da parte dell’ente provinciale, come ad esempio i progetti di adeguamento statico-sismico dell’istituto Parentucelli-Arzelà di Sarzana e dell’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. Entrambi questi interventi, la provincia nel corso del 2019, e riuscita messo a portare a termine la progettazione degli interventi ed il successivo affidamento dei lavori alle varie ditte che hanno vinto le rispettive gare d’appalto. Entrambi gli interventi cubano circa 1.000.000 di euro ciascuno.



Nel corso del 2019 e 2021, la Provincia ha saputo intercettare finanziamenti ministeriali , insieme ad molteplici finanziamenti emessi dai vari livelli dello Stato ed in particolare dalla Regione Liguria, dal Ministero dell’Istruzione (MIUR), dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) e dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

Con i quali è stato possibile far partire molteplici cantieri tra cui:

il miglioramento statico-sismico della palestra dell’istituto Chiodo a La Spezia per circa 245.000 euro;

le opere di consolidamento strutturale del Palazzo del Governo per circa 1.270.000 euro;

gli interventi di manutenzione vari sulla palestra dell’Istituto Casini-Cardarelli in loc. Montepertico a La Spezia per circa 100.000 euro;

gli interventi di prevenzione incendi per il mantenimento ed aggiornamento dei Certificati di Prevenzione (CPI) e di adeguamento e messa a norma della prevenzione incendi nei diversi istituti scolastici, il tutto per circa 313.400 euro;

la ristrutturazione delle facciate dell’Istituto Casini-Cardarelli in loc. Montepertico a La Spezia per circa 400.000 euro;

l’intervento di restauro degli infissi in legno della parte di edificio vincolata e gli interventi di sistemazione della copertura esistente dell’istituto Einaudi-Chiodo a La Spezia per circa 78.000 euro;

la sistemazione dei problemi di infiltrazioni della facciata dell’edificio sede del Liceo Pacinotti sito in via XV Giugno - La Spezia per circa 20.000 euro;

l’intervento di manutenzione della facciata dell'istituto D. Chiodo, via XX Settembre 149, La Spezia per circa 75.000 euro;

la progettazione degli interventi di messa in sicurezza dell’istituto scolastico Capellini-Sauro per circa 167.200 euro;

la progettazione degli interventi di adeguamento statico sismico dell’istituto Fossati-Da Passano per circa 47.000 euro;

la progettazione dell’adeguamento statico sismico della palazzina centrale dell’istituto scolastico Casini per circa 23.000 euro;

la progettazione dell’adeguamento statico sismico dell’istituto scolastico Cardarelli di Via Carducci per circa 23.000 euro;

la progettazione dell’adeguamento statico sismico della sede dell’istituto scolastico Casini-Cardarelli per circa 28.000 euro;

la progettazione di fattibilità tecnico-economica dell’adeguamento statico sismico della sede dell’istituto scolastico Pacinotti per circa 20.000 euro;

la progettazione di fattibilità tecnico-economica dell’adeguamento statico sismico della palestra dell’istituto Einaudi-Chiodo in Via Castelfidardo a La Spezia per circa 16.200 euro;

la progettazione di fattibilità tecnico-economica della messa in sicurezza e del risanamento della copertura dell’istituto Fossati-Da Passano per circa 18.400 euro;

la progettazione di fattibilità tecnico-economica dell’adeguamento statico sismico della messa in sicurezza dell’istituto Mazzini per circa 15.200 euro;

gli interventi di verifica sulla sicurezza dei solai e dei controsoffitti nei vari istituti scolastici provinciali per circa 50.000 euro;

gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche presso l’istituto scolastico Capellini-Sauro per circa 171.000 euro;

gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche presso la palestra dell’istituto scolastico Fossati-Da Passano per circa 89.000 euro;

l’adeguamento statico sismico e bonifica dall’amianto della palestra dell’istituto scolastico Cardarelli a La Spezia per circa 228.300 euro;

I nuovi lavori al’ Istituto Sauro Capellini per quanto riguarda l’adeguamento sismico e la nuova copertura di una parte dell’ intero edificio che partiranno a fine 2021 .

I lavori dopo decenni per quanto riguarda la sede del provveditorato agli studi, principalmente l’intera copertura , gli interni e una parte della facciata dell’ edificio per circa 100.000 euro



Oltre questi interventi, la Provincia con propri mezzi di bilancio ha finanziato innumerevoli altre opere tra cui:

l’accordo quadro per vari interventi di manutenzione ordinaria minore all’interno degli istituti scolastici della Provincia per circa 50.000 euro;

la realizzazione dei nuovi bagni e spogliatoi al liceo Pacinotti per circa 32.000 euro;

il rifacimento della copertura dell’edificio sede del Liceo Mazzini per circa 40.000 euro;

il rifacimento della copertura dell’edificio c.d. nuovo Pignone-Bragarina presso lo stabile dell’istituto Fossati-Da Passano per circa 52.000 euro;

l’accordo quadro per gli interventi manutentivi impiantistici sui vari edifici scolastici per circa 39.000 euro;

l’accordo quadro per interventi di manutenzione edilizia/sanitari in genere nel 2019 – interventi a guasto su tutti gli edifici della provincia per circa 100.000 euro;

gli interventi di manutenzione di guaine nell’anno 2019 per circa 150.000 euro di lavori;

l’accordo quadro per interventi di manutenzione dei serramenti in genere nel 2019 per circa 32.000 euro;

i vari accordi quadro (3 accordi quadro effettuati) per gestire i lavori da eseguire all’interno degli istituti scolastici per adeguare gli spazi alle nuove misure anti Covid 19 per circa 120.000 euro di lavori;

l’accordo quadro per gli interventi di manutenzione straordinaria edilizia-idraulica per l’anno 2020/2021 su tutti gli edifici della provincia tra cui gli istituti scolastici per circa 210.000 euro;



Inoltre, è stato possibile intercettare anche dei fondi europei (PON) con i quali si sono finanziati alcuni interventi molto importanti per il patrimonio scolastico dell’ente tra cui:

gli interventi di manutenzione straordinaria impiantistica idraulica negli edifici scolastici della Provincia per fronteggiare l’emergenza Covid-19 per circa 500.000 euro.

Inoltre gli Istituti hanno ricevuto i budget assegnati di tutte le annualità che avevano a credito, anche questo segno tangibile della prima giunta di centrodestra della Provincia della Spezia".



Francesco PONZANELLI

Consigliere con delega all’Edilizia Scolastica e

al Patrimonio