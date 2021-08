Isolabella commissario Udc, sostegno ai candidati Ciri e Cucchi

La Spezia - L’onorevole Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’UDC, ha nominato il Commissario UDC della Spezia Loriano Isolabella al fine di riorganizzare il partito in Provincia. "La nomina - afferma il neo commissario in una nota - interviene in un periodo denso di impegni elettorali nella Provincia della Spezia che consentiranno all’UDC di scendere in campo nel prossimo ottobre per sostenere la candidatura a Sindaco del Comune di Ameglia Mauro Ciri, mentre nel Comune di Santo Stefano appoggerà il Candidato Emanuele Cucchi, che godono, entrambi, del supporto del centro destra (Cambiamo, Lega e Fratelli d’Italia). Per gli altri Comuni nei quali si terranno le elezioni ad ottobre - Borghetto, Beverino, Brugnato, Zignago - è in corso una verifica in ordine ai candidati da sostenere. L’UDC auspica, peraltro, che per le prossime elezioni del Sindaco della Spezia nel 2022, il centro destra possa superare le recenti incomprensioni per sostenere uniti il Sindaco uscente".