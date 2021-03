Interpellanza in consiglio: "Oss, quali novità per il concorso?"

La Spezia - I consiglieri comunali Massimo Lombardi (Spezia Bene Comune), Guido Melley (Leali a Spezia), Roberto Centi (Leali a Spezia) e Luigi Liguori (Spezia bella forte e unita) rimettono sul tavolo la questione degli oss operati nella sanità spezzina. "In data 18 febbraio - scrivono i consiglieri di opposizione in una nota - è scaduto il termine ultimo per presentare domanda in merito al concorso per assunzione di 159 Operatori Socio Sanitari ed abbiamo appreso da alcuni lavoratori OSS, che, alla data odierna, non si hanno notizie circa le date ed il luogo di svolgimento delle prove selettive. Allo stato attuale non si sa nulla in ordine alla verifica di ammissibilità delle domande presentate per partecipare al concorso, non si hanno notizie sulla data di fissazione delle prime prove e cosa ancora piu' preoccupante non si è a conoscenza delle modalità e della tempistica con le quali si arriverà ad aumentare il numero di posti messi a bando che, almeno in prima istanza, e secondo le rassicurazioni fornite sia in Regione che dalla stessa Direzione Generale Asl5, dovrebbero essere almeno 50/60 unità aggiuntive. Non si hanno notizie relativamente alla modifica in riferimento all'emendamento approvato in Regione rispetto alla volontà di ampliare di oltre 50 unità da aggiungere alla platea dei 159 nel bando al momento".



"In questi mesi - continuano i consiglieri di centrosinistra - ci siamo battuti in tutte le sedi ed in tutti i modi per concretizzare un percorso di effettiva stabilizzazione lavorativa dei 158 OSS che però la Regione, Alisa ed Asl5 non sono riuscite nei fatti a portare a compimento. Nella mattinata di ieri abbiamo depositato interpellanza in Comune per richiedere al Sindaco e all'Assessore competente quali azioni voglia intraprendere al fine di assumere ogni e qualsivoglia azione per addivenire ad una risposta certa che queste lavoratrici e questi lavoratori meritano".