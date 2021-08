La Spezia - “Ritengo sia opportuno un chiarimento in merito alla vociferata nomina di Ugo De Carolis al vertice di Anas, un manager legato a doppio filo con il gruppo Atlantia durante la gestione di Castellucci che non sarebbe in alcun modo appropriato. Auspico una smentita di queste voci da parte del Ministro Giovannini”.



Lo dichiara in una nota la senatrice ligure della Lega, Stefania Pucciarelli