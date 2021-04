In barca a Pasqua? "Grazie alla Guardia Costiera per aver fatto chiarezza", dice Teja

La Spezia - "I miei più sinceri complimenti al Comandate della Guardia della Costiera della Spezia Giovanni Stella ed a tutti i suoi collaboratori per aver messo ordine tra le varie norme su un tema a cuore di molti nostri concittadini, quello della possibilità di poter raggiungere le proprie unità da diporto nel periodo della Santa Pasqua.

Questa mattina, su sollecito di numerosi amici e semplici appassionati, ho fatto presente la possibile confusione sulla possibilità di poter utilizzare il proprio natante ormeggiato alla Spezia per chi è residente in città e navigare nel Golfo dei Poeti".



Oscar Teja

Consigliere Comunale della Spezia