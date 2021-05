Il sindaco: "L'Autorità portuale si attivi subito per il ripristino"

La Spezia - "Da questa mattina sono in contatto con l’Autorità di sistema portuale, da cui dipendono la competenza e responsabilità sui controlli e sulla manutenzione del ponte. Mi auguro che, dopo tutte le verifiche del caso, l’Autorità di sistema si attivi prontamente per il ripristino della struttura, perché l’immagine della città della Spezia non può essere associata a un ponte crollato, soprattutto nel momento in cui vi è la ripartenza dall’emergenza Covid-19". E' la nota emessa dal sindaco Pierluigi Peracchini in merito all'incidente di Pagliari di questa mattina. "Da parte di tutta l’amministrazione, esprimo massima solidarietà e collaborazione per le attività economiche che insistono sulla zona del ponte e per i disagi ai cittadini conseguenti a questo evento. Un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco e a tutte le forze dell’ordine che sono prontamente intervenute sul posto. La nostra Polizia Municipale e le nostre squadre tecniche della mobilità sono prontamente intervenute per le modifiche ad una viabilità alternativa, e le ringrazio per il loro efficiente lavoro.”