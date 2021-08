Il presidente del consiglio comunale della Spezia alla commemorazione del Morandi

La Spezia - Il Presidente del Consiglio Comunale Giulio Guerri questa mattina ha partecipato a Genova alla cerimonia di commemorazione delle vittime del crollo del Ponte Morandi svoltasi presso la Radura della Memoria.

"Nel terzo anniversario della strage del Ponte Morandi - ha dichiarato Guerri - il Consiglio Comunale della Spezia rinnova la propria vicinanza e il proprio cordoglio ai familiari delle vittime e a tutta la comunità di Genova, sentimenti che si accompagnano all'indelebile ricordo di una tragedia che ha sconvolto e segnato noi tutti. Al posto delle macerie oggi c'è il nuovo ponte mentre restano immutabili e inestinguibili il dolore, la commozione e l'indignazione per le tante vite che abbiamo perso e il bisogno di giustizia per loro e per i loro cari."



(foto: repertorio)