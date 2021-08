Il cordoglio di Italia Viva per Marzia Roncallo

La Spezia - "Italia Viva la Spezia si stringe a tutti i socialisti, di oggi e di un tempo, per la perdita della compagna Marzia Roncallo". Così in una nota il partito, che prosegue: "Sappiamo cosa abbiano significato negli anni la sua intelligenza politica, la sua azione, la sua presenza, la sua costanza, per il partito e per il suo territorio e comprendiamo quanto sarà difficile la sua assenza. In particolare in questi giorni tempestosi. Un pensiero affettuoso a Alberto, marito premuroso, e agli amatissimi Tania e Luca che con noi l’hanno divisa. Marzia, era bello stare insieme, grazie

per l'ottima compagnia".