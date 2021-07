Il caustico Baldino: "Quegli ombrelli un'azione di fuffa urbana"

La Spezia - “Sollecitato da cittadini ed operatori del commercio ieri pomeriggio ho avuto modo di assistere e fotografare l’arredo che l’assessore al commercio Lorenzo Brogi ha definito come “azione di marketing urbano” e che non ho timore a ribattezzare come azione di fuffa urbana.” Comincia così l’attacco del consigliere di Forza Italia Massimo Baldino, all’ultima trovata della giunta Peracchini. “Come molti cittadini e operatori penso si tratti solo di fumo negli occhi e non di un’azione utile a recuperare un po’ di decoro nelle strade del centro, quello si utile alle attività economiche.” Poi alcune domande al vetriolo: “Peracchini non si accorge che il palazzo di Piazza Sant’Agostino, transennato e in mano a un operatore urbanistico imparentato con un membro consigliare del gruppo degli arancioni, cade ancora più a pezzi di quando quattro anni fa, quando governava Federici? Peracchini pensa che qualche ombrellino alla Mary Poppins (Pietrasanta li aveva messi 5 anni fa per non farlo mai più) faccia scomparire quello scempio in centro città? Ma almeno gli uffici hanno incassato gli oneri urbanistici dall’impresa? Peracchini e Brogi invece di mettere ombrelli appesi per aria, dovrebbero far compiere la manutenzione che ho richiesto da mesi al bronzo di Wagner che dalla bellezza, per il suo stato, si è trasformato in una bruttura. Invece di mettere luci a casaccio dovrebbe illuminare le opere artistiche presenti in città, dal Wagner, al busto della contessa di Castiglione piuttosto che i Cavallini di Tomaino in stazione e l’Obelisco Raggio di Sole nella rotatoria sottostante, solo per nominarne alcuni. Senza parlare dell’indecoso stato in cui si trova il Monumento ai caduti della Nave Alpino !!!

Speriamo poi che lo stupore generale per tanta fuffa distribuita a piene mani, non porti qualche cittadino o turista a inciampare e cadere a causa di come è ridotta la pavimentazione del centro, nella speranza che non si continui a procedere con asfaltature a macchia di leopardo al posto del selciato a firma dell’assessore Luca Piaggi e dei dirigenti comunali.” Infine una raccomandazione a tutti: “ nell’interesse di chi vive il centro per lavoro, svago o necessità abitativa, Peracchini tenga il cervello ben piantato per terra invece di farlo volare con cotanti ombrelli disposti in città, perché gli spezzini hanno bisogno di questo e non di un sindaco sulle nuvole.



Massimo Baldino (Forza Italia)