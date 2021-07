Iacopo Montefiori è il nuovo segretario del Pd: "Siamo a disposizione del territorio"

La Spezia - Sotto i capannoni dell'ex ceramica Vaccari di Ponzano Magra, il Partito Democratico della Spezia volta pagina. Dopo mesi che sono diventati anni e una lunga parentesi commissariale, il 34enne Iacopo Montefiori assume il ruolo di segretario provinciale. Già assistente parlamentare, membro della Direzione provinciale e regionale del Pd, ha svolto prima il ruolo di consigliere di circoscrizione Levante poi è stato protagonista sui banchi del consiglio comunale di Piazza Europa. E' una svolta attesa da molto tempo, visto che, de facto, con l'uscita di scena di Matteo Renzi e di coloro i quali hanno deciso di seguire il senatore toscano nella nuova avventura di Italia Viva, ancora non si era arrivati ad un post dal quale ripartire. Una ripartenza che avviene in pieno luglio ma che trova in platea tanti politici del nuovo e del vecchio corso, non necessariamente iscritti ma rappresentanti di pezzi di territorio, forze civiche, comitati e associazioni. Se è una nuova alba, come sempre, lo dirà il tempo ma intanto il la al nuovo corso lo dà Andrea Orlando, Ministro del Lavoro, presente al congresso provinciale: "Una giornata importante per l'assetto del Pd e del centrosinistra spezzino. Si riparte nel segno dell'unità e del rinnovamento, ponendo le condizioni per costruire un rapporto con la società in alternativa alla destra. Un progetto di cambiamento che deve mettere al centro i temi della sostenibilità ambientale e dell'eguaglianza sociale. Un progetto che oggi inizia a compiere i primi passi e penso che possa andare lontano".



Si scorgono fra gli altri l'ex sindaco della Spezia, Massimo Federici, ma anche Guido Melley, Alessandro Pollio e Lorenzo Forcieri, così come i tre segretari dei sindacati confederali Lara Ghiglione, Antonio Carro e Mario Ghini: "E' una bella giornata, un congresso per ripartire - ha aggiunto l'europarlamentare Brando Benifei -. Un Pd che trova forza e coesione, anche per le sfide importanti che avremo di fronte, come i comuni al voto fra pochi mesi e poi le sfide di Spezia e Sarzana dove siamo impegnati a sconfiggere la destra dopo anni di divisioni. Oggi il Pd ha una credibilità che può mettere in campo per sociale, lavoro, sanità, ambiente". Con Montefiori viene eletto anche il direttivo che farà parte della segreteria che accompagnerà il mandato: "Una giornata impegnativa ma piena di soddisfazioni - ha detto con ovvia emozione il neo-segretario -. Il Pd c'è e si mette a disposizione del territorio, interloquendo con tante forze politiche e sociali. Questa è la prima tappa di un lavoro da fare nei prossimi mesi sempre con maggior efficacia e risolutezza insieme a tutti quelli che sono qui. Penso alle tante forze politiche, sociale che sono intervenute anche oggi. Le nostre energie sono a disposizione del territorio nella ricerca delle soluzioni migliori dei problemi strutturali di ieri, di oggi e di domani. Noi ci siamo". Il consigliere regionale Davide Natale traccia la strada dei prossimi obiettivi: "E' un congresso importante con il tema del Recovery al centro. E' stato un dibattito ricco e penso che essere alla testa dei progetti che riguardano il nostro territorio sia fondamentale. C'è un centodestra senza idee e progetti, i nostri sindaci e i nostri amministratori sono a disposizioni per il rilancio del territorio. E' un congresso che lascia ben sperare".