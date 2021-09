Guerri: "Servono subito regole serie contro la pericolosità dei monopattini elettrici"

La Spezia - "È un dato di fatto che l'immissione dei monopattini nella nostra città ha comportato la nascita di un nuova fonte quotidiana di pericolo. Per i pedoni, per i conducenti dei mezzi privati e pubblici in circolazione e per gli stessi utilizzatori di queste nuove entità a due ruote. Ogni giorno e a tutte le ore, infatti, vediamo questi mezzi girare in mezzo al traffico, sui marciapiedi, all'interno delle aree pedonali e nelle gallerie come la Spallanzani, spesso spuntando all'improvviso su incroci e attraversamenti pedonali, procedendo contromano e non essendo sufficientemente visibili in orario notturno. Il tutto con grande e costante rischio di incidenti, anche molto gravi. Un rischio che in altri luoghi si è già purtroppo concretizzato, da ultimo con la morte di un ragazzo". Così interviene con una nota il consigliere comunale Giulio Guerri, capogruppo della lista civica Per La Nostra Città con Giulio Guerri.

"Non si può e non si deve aspettare che anche da noi ci scappi il morto. Sono urgenti misure di regolamentazione e limitazione all'uso di questi mezzi, dato che è assurdo che essi circolino guidati da persone che non indossano il casco e, di notte, il giubbotto catarifrangente.

Un pericolo quest'ultimo aggravato dalla oggettiva esiguità dei dispositivi di luminosità in dotazione a questi veicoli, che sono di per sé poco visibili al buio. Al tempo stesso appaiono al momento insufficienti le garanzie in caso di sinistri (pensiamo all'identificabilità e alle coperture assicurative).

A tutto questo si aggiunge il fatto che spesso questi mezzi sono utilizzati da persone che portano cose che minano la manovrabilità e stabilità del veicolo o con più di una persona a bordo. Nella persistente assenza di necessarie e auspicate norme a livello nazionale, risulta indispensabile porre subito rimedio a questa nuova insidiosissima problematica con cui i cittadini si ritrovano a fare i conti nella loro quotidianità".