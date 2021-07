Guardia medica, scarseggiano i medici: “La Regione intervenga urgentemente”

La Spezia - “Tanto tuonò che piovve. Non ci sorprende, purtroppo che ieri l'altro sera nella provincia della Spezia non ci fosse nessun medico ad assicurare il servizio di continuità assistenziale per la guardia medica". ”, L'esclamazione amara porta la firma del capogruppo di Linea condivisa Gianni Pastorino che lo scorso 9 luglio aveva presentato in consiglio regionale un’interrogazione che poneva proprio il problema della dotazione organica dei medici, la tendenza ad accorpare poli, creando condizioni di difficile attività per i medici operanti, oltre alle modalità di pagamento delle loro prestazioni, che suscitavano decise perplessità. “Fare le nozze con i fighi secchi non è possibile” - rimarca il consigliere Pastorino -. La carenza dei medici è tale anche da mettere in difficoltà le condizioni operative dei servizi stessi di continuità assistenziale, ma quello che ci preoccupa ancora di più è la mancanza di progettualità di intervento da parte della Regione, che non si rende conto che questo è un ulteriore arretramento dell’assistenza domiciliare che mette in pesante difficoltà i pazienti liguri”, prosegue Pastorino.