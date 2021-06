Grillo e Morgillo scrivono a Berlusconi: "Intervenga lei, coalizione centrodestra unita condizione per nuovi traguardi"

La Spezia - Caro presidente Berlusconi,



premesso che i sottoscritti hanno ricoperto in rappresentanza di Forza Italia le più alte cariche nel territorio spezzino e continuano ad essere considerati punto di riferimento per molti elettori, ci permettiamo segnalare che da qualche mese viene messa in atto nella nostra provincia , da parte di responsabili provinciali e regionali, una politica non omogenea con le linee di indirizzo nazionale attraverso scelte che stanno creando un diffuso disagio nel nostro tradizionale elettorato. Dopo 45 anni di dominio ininterrotto delle sinistre (1972 -2017) al governo del Comune della Spezia Forza

Italia ha convintamente sostenuto e contribuito nel 2017 all’elezione di Pier Luigi Peracchini, ex segretario provinciale della Cisl, a Sindaco espressione del centro destra. Forza Italia ha condiviso tutte le scelte fatte dall’amministrazione comunale nei primi quattro anni di attività. Nel momento in cui Forza Italia veniva premiata con la promozione all’incarico di assessore al bilancio del consigliere più bravo, più competente, un consigliere che per ben tre legislature ha guidato il gruppo qualificando il suo ruolo con un’opposizione qualificata e credibile, il partito di Fi per decisione dei dirigenti locali, ha inspiegabilmente deciso di uscire dalla maggioranza con polemiche che hanno riempito le pagine dei giornali locali.



Alla vigilia delle elezioni per il rinnovo del Comune della Spezia (Comune più importante della Liguria dopo Genova per popolazione esistente) siamo al paradosso che l’attuale nostro sindaco viene sostenuto convintamente da tutte le forze del centro destra (Lega, Fratelli d’Italia, Lista Toti) mentre i dirigenti di Forza Italia alimentano la polemica con dichiarazioni e prese diposizione che stanno facendo il gioco delle sinistre. A ciò si aggiunga un fatto altrettanto grave che sta avvenendo in altri comuni della provincia prossimi al voto con la presentazione o l’appoggio di candidati diversi da quelli del centrodestra. A nostro parere questi comportamenti contraddicono lo spirito di Forza Italia, partito che a livello nazionale, regionale e locale si è sempre adoperato più di altri, a tenere unita la coalizione del centrodestra. Anche per questi motivi, caro Presidente, confidiamo in un tuo intervento così da recuperare anche nella nostra provincia quello spirito unitario della coalizione di centro destra che è condizione fondamentale per nuovi ambiziosi traguardi. In bocca al lupo per la tua salute e tanti cari auguri per l’insostituibile lavoro che stai facendo per il nostro

Paese.



Luigi Grillo, ex Parlamentare, ex Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ex componente dell’Ufficio di

Presidenza nazionale di Forza Italia

Luigi Morgillo, ex Vice Presidente del Consiglio Regionale Ligure, ex assessore della Regione Liguria

Giobatta Cerutti, ex Consigliere Regionale della Liguria