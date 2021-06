Grazzini: "Peracchini sindaco a tutto campo sul'orlo di una crisi di nervi"

La Spezia - "Peracchini senza dubbio è un sindaco a tutto campo. Passa dal Picco dove è ritratto sorridente con l'ex allenatore dello Spezia Italiano, alle bocciofile di periferia per cercare di racimolare un po' di consenso con sorrisi e strette di mano perché è consapevole che non una delle promesse fatte in campagna elettorale giungono a compimento. Oggi occasione è buona per fare uscite sulla stampa basate sul nulla: oggi ci dice che se Italiano se ne va dallo Spezia per una questione economica è deluso sul piano umano. Anche qui non comprende, giusta o sbagliata che sia la scelta dell'allenatore, che Firenze non è Spezia e che il Franchi ha 40.000 spettatori e che per la sua ristrutturazione si useranno i soldi dell'Europa, cosa che Peracchini, nonostante il Picco sia uno degli stadi più vetusti d'Italia, non ha nemmeno pensato di utilizzare. Ieri si vantava di aver avviato i lavori di rifacimento della pavimentazione di via Veneto, dimenticando che, da quando i lavori saranno terminati, del commercio spezzino non rimarrà quasi nulla. Dunque il salotto buono della città sarà consegnato ai troppi venditori, bengalesi e non solo, che occupano abusivamente i portici con i loro banchi . Ma non erano gli stessi che aveva promesso di eliminare facendo un cambio di passo con l'amministrazione Federici ? Gli è invece è riuscita l’impresa di moltiplicarli. Forza Italia si chiede se il sindaco si rende conto di tutto questo oppure se ha talmente la testa nel pallone da non capirlo. Dopo aver perso il controllo di Piazza Brin, dove il titolo di una manifestazione è declinato in lingua spagnola "Corason" e non in quella del nostro Paese, segno di una resa incondizionata, dove sono i residenti spezzini che si devono integrare alla lingua dei sud americani e non il contrario, Peracchini ha perso il controllo anche delle nomine in qualità di Presidente della Provincia, visto che la nomina di un consigliere di amministrazione di una società controllata arriva da un ufficio stampa di un gruppo politico della Regione e non da quello dell'ente che Peracchini presiede. Ovviamente la maggioranza che lo sostiene è ormai allo scontro, l'ennesimo dopo le scaramucce nei comuni dove si andrà al voto ad ottobre e in qualità di presidente della provincia è sotto scacco e per mantenere una seppur flebile maggioranza subisce l’onta da parte di una componente interna alla Lega . Ma il colmo della comunicazione con cui il primo cittadino cerca di irretire gli spezzini è degno di messier Delapalisse avendo diramato stamani un comunicato con cui dichiara che è scoppiata l'estate, e quindi di fare attenzione ai nostri amici a quattro zampe, quasi fosse che i suoi concittadini non se ne siano accorti da loro. Certo è che ancora un'estate sta arrivando senza che, come ci aveva promesso Peracchini con tanto di rendering, possiamo fare il bagno alla passeggiata Morin, eppure, sempre secondo le sue dichiarazioni, dagli scarichi ormai arriva al mare l'acqua minerale.... Se prima Peracchini era sull'orlo di una crisi politica, ormai conclamata, ora a palazzo civico si dice che sia sull'orlo di una crisi nervosa da cui pare non essere più in grado di uscire".





Nanni Grazzini

Commissario Provinciale Forza Italia