Grazzini: “L’open night di Peracchini dimostra ancora una volta la sua inadeguatezza, ma questo non giustifica aggressività”

La Spezia - “Non è stato certo un successo, almeno sul fronte organizzativo, l’open night di mercoledì sera alla Spezia, predisposto da Asl e amministrazione comunale nell’area Ex Fitram, ma se mai la dimostrazione che iniziative come queste necessitano di un’attenta e scrupolosa supervisione da parte degli organi preposti e del sindaco che è, e rimane, il primo responsabile della sanità cittadina, al fine di evitare che centinaia di persone stiano ammucchiate per ore in attesa del

proprio turno di vaccinazione.” Esordisce così Nanni Grazzini commissario provinciale di Forza Italia, nel commentare i gravi disagi patiti da chi aveva accettato di buon grado di cogliere l’opportunità di una sessione straordinaria di somministrazione dei vaccini alla Spezia. “Quel che è accaduto ha dell’incredibile (mi dicono di persone rimaste in fila dalle 18 alle 21 e 30 e poi rimandate a un appuntamento fissato al giorno dopo) – prosegue Grazzini – tutte di fatto esposte per ore ad assembramenti, come hanno mostrato le tante immagini e, come riportato da alcuni organi di stampa, al caos generato dal timore di non poter vedere esaudita la volontà di essere vaccinati con prima o seconda dose. In questa situazione, che si è scatenata per evidenti responsabilità, non ultime quelle del primo cittadino, qualcuno evidentemente sotto stress pare anche che abbia perso la pazienza cercando lo scontro verbale con Peracchini che, solo l’intervento della forza pubblica, ha evitato di far degenerare. Se così fosse, fin d’ora voglio rivolgere al primo

cittadino la mia solidarietà e quella di Forza Italia perché, anche responsabilità evidenti come quelle per quanto accaduto mercoledì sera, non possono giustificare casi di aggressività violenta”, conclude Grazzini.