Grazzini: "Da Peracchini attacchi populistici alla Marina. Chiederò a Mulè di venire alla Spezia"

La Spezia - “Devo essere sincero, ancora una volta Peracchini riesce a stupirmi alzando l’asticella della sua inadeguatezza”.

Comincia così l’intervento di Nanni Grazzini, commissario provinciale di Forza Italia, in seguito all’intervista che il sindaco della Spezia ha rilasciato a CDS nei giorni scorsi (leggi qui).



“Le parole usate da Peracchini nei confronti della Marina militare – precisa Grazzini - fanno parte di un vocabolario che il sindaco della nostra città non dovrebbe possedere. Sono il segno di un sentimento di ingratitudine verso chi, in oltre centocinquanta anni, ha contribuito e contribuisce tutt’ora, in modo copioso all’economia cittadina e di un territorio provinciale di cui Peracchini, guarda caso, è anche presidente. Ma non solo, alla Marina, tra i tanti meriti che non sto qui ad elencare, va riconosciuto quello di aver preservato in modo incontaminato molto del territorio, così che gli spezzini possono averne di ritorno una qualità della vita invidiabile. Se è vero poi, che la Marina militare da oltre 150 anni detiene aree strategiche per lo sviluppo della città è anche vero che negli anni passati altre amministrazioni hanno avuto la capacità di mediare tra gli interessi del Paese in ambito Difesa con quelli del territorio, ottenendo spazi che sono tornati alla città, favorendone la crescita economica anche grazie al co-uso di aree proprio interne all’arsenale. Risultati come questi sono stati ottenuti grazie a un lavoro di cesello e di mediazione, non con attacchi populistici e divisori tra Marina e cittadini come quelli che emergono dalle parole inusitate di Peracchini. Sicuramente – prosegue Grazzini - l’arsenale occupa da centocinquanta anni lo spazio stradale che potrebbe essere utile alla viabilità per le partite casalinghe dello Spezia, ma è altrettanto sicuro che lo stadio è ubicato nello stesso luogo da oltre cento anni e che le condizioni di afflusso, viabilità degli stadi sono radicalmente cambiate senza che nessuna amministrazione si sia fatto carico di prenderne atto assumendo soluzioni urbanistiche diverse, non ultimo la realizzazione di un nuovo stadio in un’area più idonea. Constato ancora una volta – conclude il commissario di Forza Italia – che per Peracchini le colpe sono sempre degli altri. Per fare ogni cosa utile alle relazioni tra città e Marina militare, incrinate non poco dalle parole usate, in questa come altre volte dal primo cittadino, chiederò al sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, di compiere appena possibile una visita alla Spezia per ribadire la necessità di rinnovare la collaborazione con la ricerca di soluzioni condivise senza inutili e dannose prove muscolari nelle quali continua a esibirsi Peracchini”.