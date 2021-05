Giudici, Rifondazione: "Territorio e istituzioni hanno dovere di ricordare gigante del '900"

La Spezia - Dieci anni fa, 24 maggio del 2011, fa si spense a 87 anni Giovanni Giudici, uno dei massimi poeti italiani del '900. La Spezia perse una mente illuminata, capace di brillare con ironica raffinatezza non solo nella sua alta poesia, alla stregua di illustri contemporanei quali Fortini, Sereni, Zanzotto, Caproni e molti altri, ma anche come critico letterario, traduttore, giornalista e uomo di cultura a trecentosessanta gradi. Il poeta è stato anche consigliere comunale del comune capoluogo e assessore provinciale alla cultura per il Pci a cavallo del suo scioglimento, tra gli anni '80 e i '90.

"Fu, infatti, un intellettuale che mise sé stesso al servizio della comunità spezzina negli anni del suo ben ritiro sul Golfo dei Poeti dopo una vita divisa tra la Roma degli esordi degli anni '50 e la Milano dei suoi successi artistici che cominciarono verso la metà dei '60 e proseguirono nei decenni successivi anche grazie all'ingresso nella straordinaria cerchia di Adriano Olivetti. Giudici vinse numerosi e prestigiosi premi letterari tra i quali il Viareggio e il Puskin e fu anche vagliato tra le candidature per il Nobel". La federazione spezzina di Rifondazione Comunista chiede oggi all'amministrazione comunale e alle istituzioni tutte se intendano rendere finalmente omaggio a un grande "poeta del Golfo", magari proprio in quella piazza Saint-Bon resa immortale in uno dei suoi componimenti più toccanti e famosi. "Il nostro territorio ha il dovere di non dimenticarlo".