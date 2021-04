Giornata mondiale dell’Arte, Asti (FdI): “Garantire messa a disposizione opere nei depositi dei musei"

La Spezia - “L’arte è valore, prestigio ed economia. Fratelli d’Italia propone la valorizzazione delle opere, anche minori, ora nei depositi dei musei, che spesso non sono valorizzate – così il responsabile nazionale Cultura e Innovazione di FDI, deputato Federico Mollicone, e il viceresponsabile Cultura e Innovazione di FDI, Paolo Asti (in una foto d'archivio), in occasione della Giornata Mondiale dell’Arte – l’arte deve fondersi anche con l’innovazione: coniugando le nuove tecnologie blockchain con la promozione e la valorizzazione dell’arte è possibile garantire la sicurezza dell’opera e, quindi, della maggiore redditività dell'opera degli artisti. Presenteremo una proposta per sostenere le startup innovative nel campo dell’arte e le imprese culturali e creative, anche tramite l’introduzione di un credito d’imposta per tutte quelle società di commercializzazione delle opere che vogliano investire sulla digitalizzazione dei processi.”