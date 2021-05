Gazebo di Fratelli d'Italia in città con un occhio rivolto alle mamme

La Spezia - Sabato pomeriggio, Fratelli d’Italia La Spezia sarà in mezzo alla gente nel consueto appuntamento al gazebo in piazza Beverini, con un motivo in più: festeggiare le Mamme! Nel nostro punto d’incontro infatti illustreremo tutte le iniziative e le proposte che Fratelli d’Italia ha fatto e farà per tutelare questa figura fondamentale all’interno del nucleo familiare.

In questo momento dove la “famiglia” è diventata un problema e la figura della “mamma” si vuole relegare a semplice genitore 1, 2 o 3, Fratelli d’Italia rimane a presidio dei valori della nostra società riconoscendo e festeggiando la Mamma e il suo ruolo.