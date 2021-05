La Spezia - Sabato 8 maggio i militanti della lega saranno presenti in Largo Cafferata alla Spezia dalle 16:30 alle 19 con un gazebo per ascoltare le istanze dei cittadini e dare la possibilità ai sostenitori di sottoscrivere la nuova tessera 2021.

La campagna della Lega prosegue, tra la gente, nel pieno rispetto delle normative sanitarie. Nelle piazze della Liguria, un modo per condividere con sostenitori e militanti il progetto comune.