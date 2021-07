Gagliardi: "Finanziamento Pontremolese significa che esecutivo crede nell'utilità dell'opera"

La Spezia - "Il Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha, nella seduta odierna, dato parere positivo alla modifica dell'accordo di programma siglato fra ministero delle Infrastrutture ed Rfi, per quanto riguarda il piano delle opere 2017-2021, inserendo il progetto di fattibilità tecnico-economica del raddoppio della ferrovia Pontremolese. È senza dubbio una buona notizia per il nostro territorio: significa che l'esecutivo crede nell'utilità nell'opera, tanto da anticipare l’impegno e inserirla nell'elenco di quelle considerate strategiche e da realizzare, insieme a Rfi". Lo dichiara in una nota la deputata e vice presidente di Coraggio Italia alla Camera Manuela Gagliardi.



"Ci auguriamo quindi-aggiunge- che a questo passaggio seguano, in tempi brevi, gli atti ministeriali conseguenti e l’effettiva realizzazione dello studio di fattibilità, che è l’ultimo passaggio tecnico propedeutico alla redazione del progetto. Per la nostra provincia quest’opera è sempre più indispensabile e necessaria, non possiamo attendere ancora a lungo per la sua realizzazione, altrimenti rischiamo di perdere grandi occasioni di sviluppo".