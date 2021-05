Per dire no alla prosecuzione con il carbone ma anche all'avvio del turbogas.

La Spezia - Domani, venerdì 28 maggio, ore 17.30, l'area verde del centro sociale Bassano del Termo di Arcola ospiterà un incontro a tema Enel. "Idee, lotte e speranze per un futuro diverso" il titolo dell'iniziativa, promossa da Articolo Uno, Italia Viva, Pd, Psi, Rifondazione e Uniti per Arcola, che, per il domani di Vallegrande, dicono no alla prosecuzione con il carbone come all'avvio del turbogas.