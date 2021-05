Fratelli d'Italia in piazza a Spezia e Luni per presentare leggi di iniziativa popolare

La Spezia - Questi gli appuntamenti di Fratelli d’Italia La Spezia per questo fine settimana: sabato 15 Maggio dalle 10.00 alle 12.00 gazebo a Luni in Piazza del Comune; dalle 17.00 alle 19.00 gazebo a La Spezia in Corso Cavour altezza Piazza Beverini. "Vi aspettiamo assieme ai nostri rappresentanti nei consigli comunali e nella Regione per aderire a Fratelli d’Italia e per firmare le nostre proposte di legge di iniziativa popolare".