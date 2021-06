Fratelli d'Italia: "Giustizia per Saman"

La Spezia - “Mi ha particolarmente addolorata la vicenda di Saman Abbas presumibilmente uccisa e sepolta dai suoi famigliari perché rifiutava il matrimonio combinato in Pakistan” esordisce Anna Picciolo, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, che aggiunge: “Spero che Saman venga ritrovata presto e che tutti i responsabili di questa orribile vicenda siano puniti in maniera esemplare, perché la violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani".

"Saman - conclude Picciolo - ha pagato solo perché, al pari di ogni ragazza italiana, voleva essere libera di innamorarsi e di sposare chi voleva e non è davvero tollerabile che questo diritto fondamentale non sia universalmente riconosciuto. Condanno fermamente questa cultura della schiavitù e sono certa che le pakistane e i pakistani che vivono in Italia regolarmente e seguono le nostre leggi, si uniranno alla battaglia: “IO STO CON SAMAN”. Riposa in pace dolce angelo”.