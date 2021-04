Frascatore: "Dispiace per l'assenza di Costa nel dibattito in commissione sul nuovo ospedale"

La Spezia - “Dispiace che nella commissione consiliare sul nuovo ospedale Felettino a cui ha partecipato anche il presidente della Liguria, Giovanni Toti, non si sia collegato il consigliere Andrea Costa che contestualmente è anche sottosegretario alla salute del Governo Draghi". Lo afferma il capogruppo in consiglio comunale di Cambiamo, Marco Frascatore, commentando l'assenza del leader di La Spezia popolare, Andrea Costa.



"Un vero peccato, perché il suo contributo sarebbe stato importante e prezioso, soprattutto perché sulla partita del Felettino, il consigliere spezzino, da Roma, ha una competenza di controllo nel merito. Mi auguro - prosegue Frascatore - che le parti politiche in un prossimo appuntamento di discussione sul Felettino lo possano convocare e audire, soprattutto perché la pratica di validazione delle coperture finanziarie per il successivo bando di costruzione dell’Ospedale è ancora ferma al Ministero da un mese".