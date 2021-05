Francesco Bernardini nuovo coordinatore regionale dei giovani di Cambiamo

La Spezia - Francesco Bernardini, già membro del gruppo giovani di Cambiamo! della Spezia, è stato eletto coordinatore regionale di Cambiamo! Giovani in Liguria. Sarà affiancato da Vittorio Semini, di Alassio. La nomina è avvenuta ieri.

Bernardini, 27 anni, si è recentemente laureato in giurisprudenza presso l'università di Pisa. Presidente del consiglio comunale di Ameglia. Già collaboratore dell’assessore regionale Giacomo Giampedrone. Attualmente svolge il tirocinio per la pratica forense presso il Foro della Spezia.

“Sono molto felice di aver ricevuto questo incarico. Da troppo tempo i giovani si sono allontanati dalla politica, che ha assunto toni sempre più aggressivi e non è stata più in grado di rappresentare un buon esempio per quanti iniziano ad interessarsi alla cosa pubblica. Pragmatismo, serietà, capacità di ascolto, qualità derivanti dall’esperienza di buona amministrazione sul territorio regionale, hanno sempre caratterizzato Cambiamo!. I giovani hanno bisogno proprio di questo: che le loro istanze vengano ascoltate e i loro problemi siano affrontati con la dovuta attenzione. Mi impegnerò affinché i più giovani tornino a interessarsi di politica", ha dichiarato il neo coordinatore.

"La nomina di Francesco Bernardini a coordinatore regionale di Cambiamo! Giovani della Liguria è davvero un'ottima notizia per la nostra provincia. Sono certa che Francesco, forte della sua esperienza amministrativa sul territorio, saprà rappresentare al meglio i nostri ragazzi all'interno di Cambiamo! e contribuirà alla crescita del movimento fondato dal presidente Giovanni Toti - ha commentato la parlamentare Manuela Gagliardi - Cambiamo! crede molto nei giovani, perciò la costituzione di un gruppo giovanile strutturato rappresenta una tappa importante nella crescita del nostro partito, su cui noi stiamo già lavorando e investendo da tempo".

"Sono molto orgoglioso che uno dei nostri giovani sia stato eletto coordinatore regionale. Francesco è un ragazzo capace e di esperienza, maturata sul campo a fianco dell'assessore Giampedrone e in quanto presidente del consiglio comunale di Ameglia. Saprà senz'altro portare un importante contributo al gruppo dei giovani e non solo. Cambiamo! ripone molta fiducia nei giovani, con i quali c'è confronto quotidiano anche nella nostra provincia", ha aggiunto Loris Figoli, coordinatore provinciale di Cambiamo!.