Forza Italia riparte dai dipartimenti, Grazzini: "Arrivano dati impotanti"

La Spezia - "Forza Italia rinasce alla Spezia: grazie al lavoro di squadra, aumentando significativamente il numero dei propri iscritti, Forza Italia è riemersa dalle polemiche sterili, tornando a far sentire la sua voce: punto di riferimento fondamentale, per questo percorso di crescita, l'appoggio del coordinatore regionale Carlo Bagnasco e la vicinanza dell'Ononorevole Roberto Bagnasco, testimoni di quella responsabilità istituzionale che, anche da Roma, non è mai venuta meno. Grazie all'energia di questo nuovo gruppo, che in breve tempo ha visto l’adesione di decine di persone, si è ricostituita un'organizzazione provinciale con la nomina del commissario straordinario Nanni Grazzini e del suo vice, storico azzurro, Giorgio Cozzani". La forza politica ieri ha presentato alla Spezia squadra e dipartimenti.

"Un gruppo coeso, composto da persone serie e capaci, ciascuno con la sua professionalità e con un settore tematico di riferimento, attraverso il quale fornire risposte concrete ai cittadini. Forza Italia, che alla Spezia ha dovuto subire lo svuotamento seriale ad opera di compagini "cannibalizzanti", è tornata nella sua storica posizione di forza, essenziale per l'esistenza di tutto il centrodestra. Sono nati così ben 18 dipartimenti, attorno ai quali gravita già il lavoro di una sessantina di persone, tutte impegnate nella valorizzazione delle esigenze del territorio: tramite questa articolata organizzazione, Forza Italia tornerà a sedersi ai tavoli partecipati sin dalle prossime elezioni amministrative e ad avere voce in capitolo nelle scelte determinanti, dei candidati e dei programmi, per il buon governo di ogni realtà locale".



"Questa è la vera novità della politica spezzina, un movimento che pareva sopito ma che sotto la cenere nasconde il fuoco di una crescita fatta di competenza, entusiasmo e preparazione: la presentazione dei 18 dipartimenti è la base di partenza delle iniziative future, ricche di ascolto e di rispetto per le idee che vorranno contribuire al bene dei cittadini, i quali finalmente sapranno di poter tornare a contare su una forza realmente rappresentativa, in grado di offrire agli elettori smarriti un porto sicuro in cui riporre le speranze di reale cambiamento. La giornata di ieri, alla quale ha voluto dare il suo saluto istituzionale il responsabile dell'organizzazione nazionale Gregorio Fontana, è la testimonianza concreta di una realtà che, forte della sua tradizione, è pronta a tornare protagonista sulla scena politica locale".

Lo stesso Grazzini ha parlato di "dati importanti, che danno Forza Italia intorno al 10%. E' un grande giorno e sono particolarmente felice perché abbiamo un'organizzazione importante sul territorio. Un segnale importante per la città e le persone che hanno aderito".