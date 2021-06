Forza Italia in piazza, Grazzini: "Ritornati centrali nella scena politica cittadina"

La Spezia - "Forza Italia scende in piazza, gli spezzini rispondono con entusiasmo e partecipazione. Una nuova conferma di apprezzamento per il lavoro che Forza Italia sta facendo in provincia e nel comune capoluogo è arrivata questa in Piazza Beverini dove al gazebo organizzato dal partito per tutta la mattinata si sono avvicendate centinaia di persone", affermano dal partito di Silvio Berlusconi.

L’occasione è stata quella di sottoscrivere le proposte del presidente Berlusconi per una fiscalità più giusta, tema più che mai prioritario in questo momento in cui è fondamentale far ripartire l'economia e la crescita del Paese. Per i molti spezzini che si sono intrattenuti ai tavoli anche l’opportunità di conoscere i nuovi assetti locali di Forza Italia e incontrare il commissario provinciale Nanni Grazzini, il vice commissario provinciale Giorgio Cozzani e il commissario comunale Francesco Sergiampietri che ha voluto sottolineare come ogni uscita cittadina di Forza Italia, dopo gli ultimi nuovi innesti , si stia trasformando in un piacevole bagno di folla.

"Sono sempre di più - dice Sergianpietri - gli spezzini interessati a conoscere da vicino i molti artefici di questo nuovo corso del partito tra cui l’attuale consigliere comunale della Spezia Massimo Baldino".

Graditissimo ospite nella parte finale della mattinata anche il sottosegretario alla salute Andrea Costa leader di Liguria Popolare.



"La strada segnata è quella giusta - afferma il coordinatore provinciale Grazzini - il partito sta tornando in modo dirompente elemento centrale sulla scena politica cittadina e la città, attraverso la gente, sta dimostrandoci fiducia per quel che stiamo facendo e simpatia per tutto il gruppo dirigente".