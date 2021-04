Forza Italia: "Noi determinanti per le riaperture in sicurezza"

La Spezia - "In un momento di grande difficoltà economica, Forza Italia è stata determinante nel decreto che prevede le riaperture in sicurezza, anche se parziali, delle attività commerciali di somministrazione alimenti e bevande, oltre che per l'ulteriore scostamento di bilancio in funzione dei nuovi sostegni". Così Alessandro Ferrarini, responsabile Commercio Forza Italia La Spezia e Marco Mora, responsabile Rapporti con gli Enti Locali Forza Italia La Spezia, che aggiungono: "Siamo consapevoli che è solo l'inizio, dal quale dovranno prendere impulso altre iniziative, come la copertura vaccinale dei diversi settori facenti capo al commercio, in modo tale da garantire il diritto al lavoro in sicurezza di tutti gli operatori dei relativi comparti. Riteniamo altresì necessario che i comuni, ovviamente senza alcun aggravio per le imprese, concedano suoli pubblici maggiorati ai diversi esercizi, così da incrementare lo svolgimento delle rispettive attività negli spazi aperti, almeno fino a quando non sarà possibile tornare in totale sicurezza all'interno dei locali pubblici: questi ultimi non dovranno risentire di altri tagli alle proprie entrate, già ridotte al lumicino dalle chiusure e dalle restrizioni sugli orari di apertura. Il tutto in attesa di poter approntare gli opportuni emendamenti per la cosiddetta pace fiscale, a beneficio di coloro che sono stati duramente colpiti dalla pandemia e che avranno bisogno di ulteriori incentivi per ridare ossigeno alle economie locali: per questo, grazie ai provvedimenti del decreto appena varato, guardiamo al futuro con ottimismo e diciamo con forza "mai più chiusure"."