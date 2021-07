Figoli (Cambiamo): "Strali da gente che con Forza Italia c'entra nulla"

La Spezia - “Ai continui strali di Forza Italia rispondiamo con un sorriso. Amaro. Strali senza visione, senza idea di città, senza nulla oltre al livore e al rancore, di uomini senza una vera storia politica ma con tanta presunzione da criticare chi è tutti i giorni sul campo a cercare di migliorare la nostra città . PIERLUIGI PERACCHINI SPESSO RINUNCIA DI PIACERE AL POTERE PER RISPONDERE ALLE ISTANZE DELLA SIGNORA CHE HA BISOGNO DI ESSERE ASCOLTATA E AIUTATA, FORSE NON RICEVERÀ L’ENCOMIO DI QUALCHE BLASONATO NOTABILE, MA L’AFFETTO E LA STIMA DEI SUOI CONCITTADINI SI! Proprio da qui qui l'amarezza, leggendo comunicati pasticciati e certamente ricchi di volgarità e che nulla hanno a che vedere con la storia di Forza Italia che lega invece molti di noi e con la visione di politica del confronto, anche aspro, che è ricchezza per tutti. Forza Italia ha dato e sta ancora dando tantissimo a questa maggioranza e a questa Città con un contributo di idee, di visione liberale. Insomma, non ci fanno male questi attacchi perché non sono di un gruppo politico, ma da parte di persone rancorose e unite soltanto dal livore, non certo da una storia o da un’idea. Fanno male, quello sì, alla Città: perché il rancore, l'attacco personale, le volgarità sono soltanto povertà che tolgono aria a un dibattito costruttivo, ed a cui rispondiamo ora e per sempre con un sorriso, amaro.”



Loris Figoli

coordinatore provinciale di Cambiamo!