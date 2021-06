Femminicidi, minuto di silenzio in Consiglio. Medusei: "Occorre educazione dei sentimenti"

La Spezia - Minuto di silenzio, questa mattina in Consiglio regionale, per condannare la violenza che in Liguria, nell’ultimo fine settimana, ha provocato la morte di due giovani donne. Il presidente dell’Assemblea legislativa Gianmarco Medusei ha ricordato Sharon Micheletti, uccisa domenica a Ventimiglia dall’ex compagno, e Alessandra Piga, aggredita dal marito sabato scorso a Castelnuovo Magra. "E’ un’escalation tragica – ha dichiarato il presidente - per un fenomeno che le

numerose campagne di sensibilizzazione, da parte di tutti gli ambiti della società civile, del mondo dell’arte e della cultura, non riescono ancora a sradicare". Medusei ha assicurato l’impegno dell’Assemblea "per sostenere ogni sforzo e dare vita ad una vera e propria educazione dei sentimenti che sia profondamente ancorata alla cultura dei diritti. Ogni femminicidio – ha aggiunto - è un attentato a quei diritti fondamentali posti alla base della nostra società. Diritti, evidentemente, non ancora pienamente realizzati". Al termine dell’intervento il presidente ha ricordato anche Camilla Canepa, la studentessa diciottenne di Sestri Levante, morta pochi giorni dopo essere stata sottoposta alla somministrazione di un vaccino anti Covid.