Felettino, il Mef attende la relazione della Regione

La Spezia - Il Ciga, Comitato istituzionale di gestione e attuazione dell’accordo che valuterà il progetto per il nuovo ospedale del Felettino, attende la relazione che è stata chiesta alla Regione Liguria per valutare i risparmi di gestione legati al nosocomio che sarà. “A fronte di un canone di 10 milioni che ogni anno, per 25 anni, deve essere rimborsato al privato – ha spiegato oggi il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, nel corso di un sopralluogo al Sant'Andrea -, il ministero dell'Economia e delle Finanze vuole capire di questi 10 milioni che parte sia costituita da risorse extra e quale derivi invece da un risparmio gestionale. Mi pare una richiesta tutto sommato di buon senso, legittima e opportuna. Non appena avremo la relazione, convocherò la commissione. La volontà naturalmente è realizzare l'ospedale”. Come rammentato dal sottosegretario, a sostenere l'opera ci sono 110 milioni di fondi statali, circa 70 messi dalla regione più 86 privati.



C.Alf. - N.Re