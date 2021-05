Fdi, Marrone: “Sostenere Perrachini è un atto di coerenza e lealtà verso gli elettori"

La Spezia - In merito alle polemiche sollevate nell'ambito del Centro destra sul fatto che FdI continui a lealmente sostenere il Sindaco Peracchini a La Spezia , il Coordinatore Comunale per Spezia di Fratelli d'Italia, Andrea Marrone, in una nota scrive: “Da una parte FdI , sempre aderente a principi di lealtà, non fa altro che mantenere la parola data e gli impegni presi fin dalla campagna elettorale del 2017 e dall'altra ritiene che il sindaco Peracchini abbia amministrato bene la città, per cui non esistano motivi che non siano pretestuosi per non riproporne la candidatura alla prossima tornata elettorale. Viviamo in una città più pulita, più ordinata e sicura, ben gestita dal punto di vista economico, con progetti per il futuro nonostante che le precedenti amministrazioni abbiano lasciato una imponente massa debitoria a carico della nostra città. Dimenticarsi di quanto sia stato fatto e che è sotto gli occhi di tutti significa sconfessare il vero motivo della fiducia che la gente ha accordata al Centro Destra: buona amministrazione e discontinuità con un passato fatto di occupazione della cosa pubblica dove l'unica cosa che contasse era l'appartenenza a un partito e non la competenza ad amministrare”.