FdI in piazza: "No a legalizzazione droga, sensibilizziamo giovani verso stile di vita sano"

La Spezia - Fratelli d’Italia sabato 26 giugno scende in piazza per dire no alla droga. "La campagna di sensibilizzazione fortemente voluta dal partito di Giorgia Meloni è una iniziativa nazionale tesa ad affermare il no alla legalizzazione di ogni tipo di droga e sensibilizzare, specialmente i più giovani, verso uno stile di vita sano e libero da dipendenze letali; occorrono inoltre pene severe e certe per chi spaccia e aiuto concreto a chi è rimasto vittima della droga", si legge in una nota.

La mattina di sabato saranno presenti gazebo a Sarzana (10.30 12 Piazza Matteotti) e Luni mare (10.30 12 Via Togliatti) mentre il pomeriggio un gazebo sarà in centro alla Spezia (17-19 Piazza Beverini).