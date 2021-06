FdI: "Nelle ore di punta serve un vigile all'incrocio di Bottagna"

La Spezia - "Il Comune di Vezzano deve dare ascolto alle numerose proteste dei cittadini costretti a code chilometriche per recarsi e tornare dal lavoro e risolvere, anche in collaborazione con i Comuni limitrofi, la grave situazione che si determina all’incrocio di Bottagna". Così in una nota Fratelli d'Italia, che aggiunge: "Situazione resa ancora più grave dalla precarietà della strada denominata della Ripa soggetta agli allarmi climatici con conseguenti chiusure che appesantiscono ulteriormente l’intensità del traffico. Per questo riteniamo necessario che il Sindaco di Vezzano, in sinergia con I Sindaci di Follo e Bollano, disponga la presenza di un vigile nelle ore punta: dalle 7:30 alle ore 9:00 e dalle 16:30 alle 18:00".