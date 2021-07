Eutanasia legale, gazebo di Più Europa e Spezia Dinamika

La Spezia - Anche alla Spezia è partita la raccolta firme per il Referendum Eutanasia Legale che chiede l’abrogazione delle norme che prevedono i reati connessi con il fine vita. Martedì 13 luglio in Piazza Beverini dalle 13.30 alle 19.30 Più Europa e Spezia Dinamika hanno organizzato un gazebo per sensibilizzare gli spezzini su questo delicato argomento.

“Abbiamo scelto la strada del Referendum perché il Parlamento ha sinora ignorato sia le proposte di legge che i richiami della Corte Costituzionale per regolamentare l’eutanasia anche nel nostro Paese. – spiegano Diego Del Prato coordinatore di più Europa e Gabriele Gentili presidente di Spezia Dinamika - Oramai la maggioranza della popolazione italiana è a favore di una normativa che garantisca a tutti la dignità sino alla fine e la paralisi legislativa su questo fronte è incomprensibile. L’obiettivo è di raccogliere 500.000 firme per permettere ai cittadini di decidere su questo tema così importante e personale attraverso un Referendum”.