Enel, Melley e Centi: "Cingolani dica no al gas"

La Spezia - "C’è un territorio intero in tutte le sue articolazioni che non vuole la centrale a turbogas e vuole che l’area di Vallegrande sia destinata ad industria green. Il governo ed il Ministro Cingolani ascoltino il territorio". Mentre ieri Città della Spezia dava notizia del placet al turbogas da parte dell'Istituto Superiore della Sanità (se non hai letto l'articolo, clicca qui), Guido Melley e Roberto Centi, LeAli a Spezia/Lista Sansa, chiedono una presa di posizione netta da parte dell'Esecutivo nazionale: "Ci chiediamo come sia possibile autorizzare la nuova centrale senza avere svolto una seria indagine epidemiologica e valutato l’impatto derivato dall’ammoniaca, come richiesto dall'Istituto Superiore di Sanità; ci chiediamo inoltre cosa aspettino Toti e la giunta regionale a licenziare la delibera di giunta che formalizzi il diniego all'intesa, così come deciso dal Consiglio regionale. Ribadiamo che la nostra città ed il territorio non possono continuare a pagare in termini di ambiente e salute le esigenze energetiche nazionali, quando vi sono altre centrali in attesa di autorizzazione che colmerebbero il gap energetico e che non sorgono all'interno di una città come accade da noi. Abbiamo già dato. È il momento di investire in vero sviluppo sostenibile e vera occupazione".