Enel, Centi: “La Regione dica un no netto al turbogas”

La Spezia - Giovedì 15 luglio le commissioni del consiglio regionale lavoro ed ambiente riunite discuteranno l’ordine del giorno presentato dal Consigliere della Lista Sansa Roberto Centi che impegna il presidente e la giunta regionale ad esprimere nei confronti del Governo la netta contrarietà alla realizzazione di una nuova Centrale a turbogas, negando l'intesa di competenza della Regione sul progetto. “È ora che il presidente Toti esca dall’ambiguità e si esprima con chiarezza su un tema strategico per la salute e l’ambiente degli spezzini e per l’economia del nostro territorio - afferma Centi - abbiamo detto più volte che l’area di Vallegrande deve essere liberata dalla centrale, bonificata e destinata ad industria green che crei sviluppo ed occupazione di qualità. Sono certo che sul nostro Odg si troverà un ampio consenso tra tutti i gruppi politici presenti in Consiglio regionale, consapevoli che su temi come questi bisogna superare appartenenze e divergenze e pensare solo al bene comune dei cittadini; la sua approvazione segnerebbe un vero punto di svolta nella vicenda.”