Elisoccorso: "Spezzino territorio penalizzato"

La Spezia - “Attualmente la Liguria è dotata di elisoccorso con base a Genova (Vigili del fuoco) solo per i trasporti primari ed un altro con base sul Ponente Ligure (Albenga), utilizzabile anche per i trasporti secondari urgenti non abilitati a volo notturno; il territorio del Levante, quindi, risulta quello più penalizzato perché non ha la disponibilità di un elisoccorso disponibile sul territorio considerate le ulteriori difficoltà del momento legate alla situazione autostradale”. Lo si legge nell'interrogazione presentata oggi in consiglio regionale dal gruppo Lista Sansa, illustrata dal consigliere spezzino Roberto Centi e sottoscritta anche dai colleghi Selena Candia e Ferruccio Sansa, che tra le varie cose ha ricordato il recente episodio del bimbo soccorso a Lerici e trasportato al Gaslini dall'elicottero Pegaso di Massa. La richiesta dell'interrogazione era “sapere come si intenda assicurare l’assistenza primaria e secondaria, nel caso di trasporti secondari urgenti, in tempi utili per limitare i danni tempo-dipendenti”.



A rispondere, l'assessore Marco Scajola, delegato dal presidente Giovanni Toti, assessore alla sanità, a intervenire sull'interrogazione. L'esponente del governo regionale ha spiegato che su Genova, Tigullio e Spezzino è attivo l'elicottero Drago dei Vigili del fuoco, che si occupa di trasporti primari, trasporti secondari urgenti, trasporti primari e neonatali con culla termica al Gaslini, soccorsi in mare dopo aver preso contatto con la Guardia Costiera. “Nel caso in cui entrambi gli elicotteri regionali non siano nella possibilità di intervenire, c'è anche la possibilità di avere sostegno dalle regioni limitrofe”, ha spiegato l'assessore, aggiungendo che i due elicotteri liguri, Grifo e Drago, possono intervenire uno in luogo dell'altro in caso qualora necessario”. Agli interroganti è stata altresì consegnata una dettagliata relazione sul servizio di elisoccorso ligure.



“La città della Spezia e tutto il levante ligure non possono continuare ad essere penalizzati. Si ripristini il servizio di elisoccorso. Le malattie cardiovascolari e quelle cerebrovascolari, che in molti casi richiedono interventi urgenti di cardiochirurgia e neurochirurgia, sono ancora oggi tra le principali cause di mortalità e disabilità permanenti, specialmente in una regione come la Liguria con un alto tasso di cittadini anziani. Attualmente i territori del Levante e dello Spezzino risultano quelli più penalizzati, non avendo un elisoccorso disponibile sul territorio e considerando la situazione autostradale critica. Chiediamo quindi al presidente ed assessore alla sanità Toti come intenda procedere per colmare questo grave squilibrio”.