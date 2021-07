Eletta la portavoce provinciale e le delegate all'assemblea regionale delle Democratiche del Pd

La Spezia - "Ieri sera l'assemblea provinciale delle aderenti alla Conferenza Provinciale delle Donne democratiche della Spezia, l'organizzazione che riunisce iscritte e simpatizzanti del PD, ha coronato il proprio percorso democratico eleggendo all'unanimità la sua nuova portavoce provinciale, Viviana Cattani - che già nei fatti aveva coordinato il lavoro delle Democratiche in provincia negli ultimi mesi - e quattro delegate che andranno a comporre l'Assemblea Regionale delle Democratiche: Emiliana Orlandi, Francesca Castagna, Irene Cecchini e Martina Giannetti". E' quanto si legge in una nota del Pd spezzino che prosegue: "L'importante passaggio politico delle Democratiche, avrà da un lato l'obiettivo di impegnare fortemente il Partito democratico sulle politiche di genere per tradurle in azioni concrete, dall'altro quello del rafforzamento della conferenza come interlocutore politico su tutti i temi via via affrontati dal Partito, con uno sguardo aperto alla complessità delle sfide alle quali la contemporaneità ci pone di fronte, a partire dal tema della dell'occupazione femminile, della violenza di genere, e della rappresentanza. La Conferenza dovrà diventare sempre più una piattaforma di discussione che produca proposte, visione e azione sui territori, partendo da questa squadra".